Скандальный генерал Гурулев заявил о невозможности защитить Россию от дронов

Скандальный генерал Гурулев заявил о невозможности защитить Россию от дронов11
- 18.03.2026, 12:42
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Площадь слишком велика.
Площадь России слишком велика, чтобы защитить всю ее территорию от атак украинской армии, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, комментируя слова главы Совбеза РФ Сергея Шойгу о расширении географии ударов ВСУ в том числе за Урал. «Все прикрыть невозможно. В принципе просто никаких сил [противовоздушной обороны] не хватит. У России очень большая территория», — сказал Гурулев RTVI.
По его словам, из-за отсутствия у страны «сплошного поля» ПВО командование вынуждено точечно «прикрывать» объекты инфраструктуры — крупные города, столицы регионов, а также «стратегические объекты — предприятия, электростанции, стратегические мосты, пути выдвижения». Стране критически необходимо иметь «сплошное радиолокационное поле», с помощью которого будет возможно засекать летящие цели, а также силы ПВО, отвечающие за «прикрытие», сообщил Гурулев.
Украинские военные с начала войны в феврале 2022 года регулярно наносят удары по российской территории. Основными целями атак становятся объекты топливно-энергетического комплекса и военные предприятия. С весны 2025 года интенсивность запуска дронов ВСУ начала расти и к декабрю, согласно подсчетам на основе сводок Минобороны РФ, число выпущенных по России дальнобойных БПЛА выросло до 4300 в месяц. Глава ведомства Андрей Белоусов при этом заявлял, что «эффективность нашей ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%».
Несмотря на все заявления властей РФ об уничтожении военного потенциала Украины, накануне Шойгу завил, что украинские войска резко расширили возможности по нанесению ударов вглубь РФ. «Динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», — сообщал он.
До этого экс-главком зенитных войск Москвы Сергей Хатылев предлагал бороться с украинскими беспилотниками с помощью ночных отключений освещения в крупных городах. Он пояснял, что это может помочь сбить навигацию БПЛА наряду с «работой» систем РЭБ по выставлению помех.