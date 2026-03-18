Сколько раз в день следует чистить зубы?5
- 18.03.2026, 12:47
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Здоровье полости рта спасает от деменции.
Регулярная гигиена полости рта может играть ключевую роль не только в здоровье зубов, но и в профилактике серьезных заболеваний, включая деменцию. К такому выводу пришли ученые, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
По их рекомендациям, зубы следует чистить не менее трех раз в день — после каждого приема пищи. Это помогает предотвратить заболевания десен, которые, как показали исследования, связаны примерно с 50 различными заболеваниями, включая проблемы с сердцем, диабет и нейродегенеративные расстройства.
Основная угроза исходит от периодонтита — запущенной формы воспаления десен. Бактерии могут попадать в кровь и вызывать хроническое воспаление. Ученые обнаружили, что такие микроорганизмы присутствуют в мозге людей с болезнью Альцгеймера и способны повреждать нервные клетки.
Дополнительные исследования показывают, что потеря зубов также связана с ростом риска когнитивных нарушений: при полной утрате зубов вероятность деменции может увеличиваться более чем на 40%.
Кроме того, воспаление десен повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, способствуя образованию бляшек в сосудах и увеличивая вероятность инфаркта и инсульта.
Эксперты подчеркивают, что уход за зубами — один из самых простых способов поддержания общего здоровья. Помимо регулярной чистки, рекомендуется использовать зубную нить, посещать стоматолога и своевременно лечить воспаления.