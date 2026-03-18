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Жители Москвы стали переходить на СМС из-за отключений интернета

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  • 18.03.2026, 13:09
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Жители Москвы стали переходить на СМС из-за отключений интернета

В местах большого скопления людей могут возникнуть проблемы с услугами мобильной связи.

В Москве на фоне отключения мобильного интернета резко вырос трафик СМС-сообщений: с 7 по 13 марта он увеличился на 15,5% по сравнению с периодом 28 февраля — 6 марта. Это следует из данных оператора «Т2 Мобайл» (бренд Т2), которые приводит РБК. Вместе с тем голосовой трафик у компании увеличился на 3–4%, что в целом соответствует колебаниям от недели к неделе.

В «Т-Мобайле» зафиксировали рост СМС-трафика на 8% за прошлую неделю по сравнению с первыми числами марта. При этом год к году показатель вырос на 12%. Также в «Т-Мобайле» и «Сбермобайле» отметили снижение мобильного интернет-трафика в Москве с 9 по 15 марта на 8–9% неделя к неделе. В МТС, «Мегафоне», «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») и «Скартеле» (Yota) не предоставили данные. Однако, по оценке представителя «Телеком биржи» Анастасии Биджеловой, использование СМС и голосовых вызовов в Москве выросло примерно на 20%. На столько же сократился трафик мобильного интернета в центре города.

Независимый эксперт в сфере телекома Алексей Слукин напомнил, что в 2025 году голосовой трафик в Москве вырос на 47–66% после блокировки Роскомнадзором звонков в WhatsApp и Telegram. Новые ограничения мобильного интернета станут причиной второй волны перераспределения пользовательского трафика, отмечает Слукин. В случае сохранения ограничений мобильного интернета в Москве могут возникнуть проблемы с голосовыми услугами в местах большого скопления людей, предупредил представитель Vigo Антон Прокопенко.

С начала марта в Москве начались масштабные отключения мобильного интернета и перебои со связью. В центре города интернет практически полностью отсутствует, а в других районах часто работают только сайты из «белого списка». В Кремле объясняли необходимость блокировок тем, что Украины использует «все более изощренные методы для атак». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян готовиться к длительным отключениям.

На фоне проблем со связью жители Москвы и гости столицы стали покупать атласы и путеводители, продажи которых с 6 по 10 марта подскочили на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Также, по данным Wildberries, резко вырос спрос на пейджеры (+73% по сравнению с февралем), рации (+27%) и стационарные телефоны (+25%).

Отключения интернета в России происходят с мая 2025 года. По данным проекта «На связи», за семь месяцев произошло более 11,9 тыс. шатдаунов по всей стране. По итогам 2025 года Россия стала мировым лидером по количеству отключений: их суммарная продолжительность достигла 37 166 часов, затронув около 146 млн человек.

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