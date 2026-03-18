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LinkedIn стала открытием года в белорусских соцсетях

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  • 18.03.2026, 13:38
  • 3,728
LinkedIn стала открытием года в белорусских соцсетях

Его месячная аудитория в Беларуси уже достигла двух миллионов.

Как пишет Office Life, в первую очередь сеть привлекает интерес деловой среды

В целом рост аудитории в белорусских соцсетях практически остановился. Исключением стал только Threads, который за полгода вырос в три раза. За год именно во многом благодаря ему аудитория соцсетей из Беларуси увеличилась на 13%.

Лидером по охвату остается TikTok, перешагнувший рубеж почти в 9 млн пользователей. За ним следуют YouTube и Instagram (3,9 млн пользователей).

Количество пользователей Facebook в Беларуси снизилось до 500 тыс. человек. Падает популярность «ВКонтакте» (ниже 2 млн) и в «Одноклассниках» (около 1 млн). Эти сети тоже стагнируют и теряют значимость для рекламодателей.

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