LinkedIn стала открытием года в белорусских соцсетях

LinkedIn стала открытием года в белорусских соцсетях3
- 18.03.2026, 13:38
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Его месячная аудитория в Беларуси уже достигла двух миллионов.
Как пишет Office Life, в первую очередь сеть привлекает интерес деловой среды
В целом рост аудитории в белорусских соцсетях практически остановился. Исключением стал только Threads, который за полгода вырос в три раза. За год именно во многом благодаря ему аудитория соцсетей из Беларуси увеличилась на 13%.
Лидером по охвату остается TikTok, перешагнувший рубеж почти в 9 млн пользователей. За ним следуют YouTube и Instagram (3,9 млн пользователей).
Количество пользователей Facebook в Беларуси снизилось до 500 тыс. человек. Падает популярность «ВКонтакте» (ниже 2 млн) и в «Одноклассниках» (около 1 млн). Эти сети тоже стагнируют и теряют значимость для рекламодателей.