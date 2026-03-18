Американский десант готовится к высадке на иранских островах? 3 18.03.2026, 13:44

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Военный эксперт рассказал, возможно ли это.

Операция США и Израиля против режима аятолл продолжается и вступает в новую фазу. После ударов по иранским ракетным объектам у Ормузского пролива Вашингтон, судя по всему, готовится силой обеспечить проход танкеров и наращивает военное присутствие в регионе, в том числе перебрасывая USS Tripoli с экспедиционным подразделением морской пехоты.

Как США могут разблокировать Ормузский пролив на практике? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Я не думаю, что США в целом удастся эффективно разблокировать сам Ормузский пролив по одной простой причине. У Ирана есть довольно-таки обширный запас морских мин. И именно морскими минами Иран может заблокировать Ормузский пролив, просто хаотически заминировав его.

Я думаю, что сама по себе операция по разблокировке Ормузского пролива для Соединенных Штатов будет такой же самой провальной, как и вся операция «Эпический гнев». Поэтому я не верю в то, что Соединенным Штатам удастся взять под свой контроль Ормузский пролив, установить там безопасную зону судоходства. Тем более что Иран в этом абсолютно не заинтересован, и у него есть достаточно инструментов для того, чтобы представлять угрозу на этой достаточно узкой локации. Я не верю в то, что Соединенным Штатам это удастся.

— Возможна ли на этом фоне наземная операция США против Ирана? Что означает переброска USS Tripoli с морской пехотой?

— Если США и готовятся, то это будет ограниченная операция, поскольку на этом универсальном десантном корабле находятся 2,5 тысячи морских пехотинцев. 2,5 тысячи морских пехотинцев в реалиях, например, украинской войны — это примерно 2,5–3 дня активных боевых действий и потерь российской армии.

Поэтому, если мы говорим о какой-то общевойсковой сухопутной операции на территории Ирана, то этого критически не хватает, этого недостаточно, это не экспедиционный корпус.

Для чего они могут перебрасываться? Скорее всего, для контроля определенных островов. Контроль этих островов, опять-таки, обусловлен контролем Ормузского пролива. То есть это может быть остров Ормуз, это может быть контроль Кешма, это может быть контроль Ларака — то есть тех островов, которые находятся непосредственно в Ормузском проливе и могут гарантировать прикрытие судоходства.

Но любой малочисленный корпус морской пехоты, три батальона фактически, вряд ли смогут в стационарном, ограниченном по маневру пространстве, которым являются острова, удерживать их достаточно длительное время при постоянных обстрелах и ударах со стороны Ирана.

Тем более что большинство островов, которые должны контролировать Ормузский пролив либо другие какие-либо локации, находятся в зоне прямого поражения со стороны Ирана. Если такая высадка десанта и будет проведена на одном из островов, она может завершиться для этой группы морской пехоты фатально, скажем так.

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