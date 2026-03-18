Еврокомиссия выпустила важное уточнение, касающееся белорусов за рубежом 18.03.2026, 14:29

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Банки в ЕС не должны ограничивать услуги белорусам с легальным статусом.

Европейская комиссия уточнила порядок применения ограничений на финансовые услуги в рамках 19-го пакета санкций против России. В документе отмечаются исключения, которые касаются, в том числе, белорусов с видом на жительство или долгосрочными визами в ЕС.

Согласно статье 5b (2) Регламента ЕС № 833/2014, запрещено предоставлять ряд финансовых услуг гражданам России, а также физическим и юридическим лицам, связанным с РФ.

Ограничения касаются, в частности, операций с криптоактивами, выпуска платежных инструментов, эквайринга, услуг по инициированию платежей и эмиссии электронных денег. Эти меры затрагивают широкий спектр финансовых операций, включая работу платежных систем и финтех-сервисов.

При этом документ предусматривает исключения. Запреты не распространяются на граждан ЕС, стран Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также на лиц с временным или постоянным видом на жительство в этих странах.

К категории исключений относятся и обладатели долгосрочных виз типа D — например, для учёбы, работы, гуманитарных целей или воссоединения семьи — при условии официальной регистрации по месту проживания.

Таким образом, под исключения подпадают не только россияне с легальным статусом в ЕС, но и граждане других стран, включая белорусов, если они официально проживают на территории Евросоюза.

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