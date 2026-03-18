Спецподразделение ГУР уничтожило новейшую РЛС «Валдай» и два десантных катера в Крыму
- 18.03.2026, 14:37
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Успешную атаку по оккупантам показали на видео.
Специалисты спецподразделения «Призраки» Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели очередную серию успешных операций по уничтожению средств противовоздушной обороны и навигации оккупантов на временно оккупированном полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Во время результативных налетов военные разведчики поразили РЛС «Валдай» — новейший российский комплекс, разработанный специально для обнаружения и борьбы с малогабаритными беспилотниками.
Кроме того, точными ударами «Призраков» были выведены из строя:
станция постановки радиопомех;
ретранслятор для БПЛА типа «Герань/Гербера»;
комплекс навигационной системы «Глонасс».
В дополнение к уничтожению наземных объектов, разведчики уничтожили на ходу два десантных катера проекта 02510 «БК-16» вместе с экипажами.