Как Карпенков подставил Лукашенко 7 18.03.2026, 14:47

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Николай Карпенков

Развеян любимый миф белорусских властей.

За прошлый год в Беларуси было разминировано «порядка 520 дронов». Об этом рассказал в интервью своей же пресс-службе командующий внутренними войсками МВД Николай Карпенков, пишет «Салiдарнасць».

Задача у генерал-майора была простая и понятная: к очередной годовщине со дня образования внутренних войск похвалить своих подчиненных. Вот и впечатлял цифрами: мол, белорусские саперы за год обезопасили 27 тысяч взрывоопасных предметов, проявили мужество при задачах по разминированию, которых «особенно много в Гомельской области», получили 12 медалей за героизм. В частности, разминировали 520 дронов, «из них, получается, каждый третий — боевой».

Но тем самым Карпенков только подставил Александра Лукашенко, который много лет уверяет, что «главный приоритет Беларуси — мирное небо над головой», и буквально сегодня пожелал его в том числе военным и ветеранам внутренних войск.

Что же это за мирное небо, в котором, судя по простым подсчетам, каждую неделю приходится сбивать (или они сами падают) и разминировать в среднем по 10 дронов?

Если из пяти с лишним сотен дронов каждый третий боевой — то остальные «мирные»? Тогда зачем разминировать их?

И наконец, как после таких признаний белорусы могут верить заявлениям официальных лиц о том, что население, равно как БелАЭС и прочие стратегические объекты, в безопасности?

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