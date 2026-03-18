В Беларуси доллар обменивают по три рубля 18.03.2026, 15:11

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Валюта подорожала.

Курс доллара в Беларуси вновь приблизился к отметке в 3 рубля. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 18 марта американская валюта подорожала до 2,995 белорусского рубля. В то же время в коммерческих банках доллар уже продаётся по 3 рубля и выше — такие курсы установили Альфа-Банк, Беларусбанк, Белгазпромбанк, Белинвестбанк, Банк ВТБ (Беларусь) и ряд других финансовых учреждений.

Евро на торгах также укрепился: его курс достиг 3,45 белорусского рубля. Сто российских рублей оцениваются в 3,645 белорусского.

За последний месяц доллар в Беларуси прибавил почти 20 копеек после продолжительного периода снижения, который длился около года.

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