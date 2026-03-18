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Польша инвестирует в энергетику триллион злотых

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  • 18.03.2026, 15:05
  • 2,768
Польша инвестирует в энергетику триллион злотых
Дональд Туск

В Европе нет другой страны, которая бы так быстро меняла свой энергетический сектор.

Польский премьер-министр Дональд Туск объявил, что в течение следующего десятилетия Польша инвестирует триллион злотых (около $270 млрд) в свою энергетику.

Об этом, как пишет Onet.

Из одного триллиона злотых более 220 млрд (около $60 млрд) планируют направить на возобновляемые источники энергии и энергохранилища, 234 млрд (около $63 млрд) – на доставку электроэнергии, а 160 млрд (около 43$ млрд) – на атомную энергетику.

«В Европе нет другой страны, которая бы так интенсивно и так быстро меняла свой энергетический сектор», – подчеркнул Туск.

Он добавил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке как никогда ранее показывают, насколько важными для национальной безопасности являются энергия, поставки и рациональные цены.

«Неподалеку от Гданьска мы строим атомную электростанцию, которая станет общим плодом усилий американских и канадских партнеров, польских компаний и европейских средств. Все, что происходит в Польше, является прекрасным примером того, насколько важным является сохранение единства всего западного мира», – добавил также Туск.

Он отметил, что Польша является крупнейшей энергетической строительной площадкой, «поскольку нам нужно наверстать много лет».

Туск также сообщил, что совместно с группой стран направил письмо в Европейскую комиссию о продлении бесплатных квот на выбросы углекислого газа для промышленности, в частности польской.

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