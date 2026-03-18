«Кайфуем от шикарного климата и еды и шутим, что надо оставаться тут» 18.03.2026, 15:20

2,870

Белорусы рассказали, как застряли в Таиланде из-за новой войны.

Военный конфликт в Иране и на Ближнем Востоке нарушил и продолжает нарушать авиасообщение в регионе. Крупнейшие авиационные хабы — в Дубае, Абу-Даби и Дохе — временно останавливали работу, что привело к сотням ежедневных отмен и перенаправлений. Воздушное пространство нескольких стран Персидского залива частично закрывалось, нарушалась работа аэропортов Кувейта, Бахрейна и Саудовской Аравии, а международные авиакомпании полностью отменяли рейсы в регион на дни и недели. Ситуация не нормализовалась и по сей день.

«Белавиа» с конца февраля выполнила 11 вывозных рейсов из Дубая, Дохи и Салалы, вернув в Беларусь 2360 пассажиров. А что же те беларусы, которые живут за рубежом и хотят вернуться в эти свои локации? Или те, кто собирался возвращаться через страны Персидского залива, но из-за отмены рейсов не может долететь даже до Дубая? Издание devby.io нашло двух белорусов из Польши, которые застряли в марте в Таиланде.

«Если еще раз отменят рейс, поедем на остров»

Ксения, маркетолог, уже вторую неделю пытается вернуться из Таиланда в Польшу.

«Несколько недель назад мы вместе с женихом и другом решили поехать в отпуск. Насмотрелись сериала The White Lotus и поэтому очень хотели в Таиланд. Да, долгая и довольно дорогая дорога из Польши. Но мы посмотрели фото райских пляжей и Бангкока и поняли — оно того стоит.

Удалось найти недорогие билеты (правда, с жестким маршрутом, на последнем отрезке я хотела просто умереть). В итоге летели Вроцлав — Афины — Дели — Бангкок. Из Бангкока отправились на остров Ко Чанг, оттуда обратно в столицу.

И должны были 12 марта вылетать по маршруту Бангкок — Абу-Даби — Милан — Познань.

Прилетели 27 февраля, а на следующий день Штаты начали «специальную военную операцию» в Иране, и мы поняли, что, скорее всего, наш обратный рейс не состоится.

Но наша компания (Etihad) ничего не сообщала, только где-то 7 марта поменяли дату вылета из Бангкока. Тогда я начала напрягаться и анализировать другие рейсы в Европу. Варианты были очень так себе: из-за закрытия основных аэропортов в Эмиратах и Катаре оставались прямые рейсы в Европу (цена от трех тысяч евро) или через Китай (от двух тысяч евро). И рейсы через Китай или Малайзию обычно были с пятью пересадками. Неиронично рассматривали вариант: Бангкок — Чэнду — Алматы — Кутаиси — Познань (цена «всего» 3500 злотых на человека).

Для сравнения: наши первоначальные билеты стоили 2000 злотых (около 540 долларов) туда-обратно на человека.

В итоге 11 марта наш рейс сначала отменили, а потом перенесли на 16 марта. Мы плюнули и поехали с горя на север Таиланда в роскошный город Чиангмай. Отлично там тусовались и узнали, что рейс переносится на 19 марта. У нашей компании случился нервный срыв из-за этого, потому что не все работают удаленно и пришлось решать с работодателем такое долгое отсутствие.

Ну и из-за того, что нужно сидеть за свой счет еще неделю в Таиланде: авиакомпания ничего не компенсирует, потому что война — чрезвычайное обстоятельство. Они предлагают только либо полный refund билета, либо перебронирование (без доплаты). Причем перебронировать ты не можешь самостоятельно — только через их поддержку или они автоматически перенесут рейс (наш случай).

К счастью, в Таиланде все дешевле, чем в Польше. Сейчас мы сняли дом с двумя спальнями и гостиной в центре Чиангмая на две ночи за 200 злотых (около 54 долларов).

Короче, мы уже успокоились, кайфуем от шикарного климата и еды и шутим, что если не улетим — значит, знак, что надо оставаться тут. Таиланд — суперстрана: люди — шикарные, еда — пушка, природа — невероятная, храмы — супер, вода как парное молоко! Я теперь не знаю, зачем ездить в Европу на море. Если еще раз отменят рейс, точно поедем снова на какой-нибудь остров.

Но думаю, что на этой неделе все-таки долетим до Европы».

«Мне еще предстоит вернуть мой дрон из Китая»

Андрей, программист. Вернулся в Варшаву из Бангкока с четырьмя пересадками.

Я на месяц летал в Таиланд из Польши на зимовку. Самостоятельно, без путевки. Назад — в начале марта по маршруту Бангкок — Шарджа — Варшава. Когда Иран начал обстреливать ОАЭ, я понял, что, возможно, придется задержаться в Таиланде.

Так и получилось. На тот момент (4 марта) все рейсы Air Arabia отменялись, и мои тоже (авиакомпания вернула деньги в виде ваучера). Ближайшие рейсы Air Arabia были запланированы только на 16−18 марта, поэтому я решил поискать альтернативные маршруты.

На относительно прямые маршруты цены были астрономическими (2−4 тысячи евро). Я попытался улететь через Доху на «Катарских авиалиниях», но эти рейсы тоже отменили. Поэтому я решил полететь в обход стран Ближнего Востока, через Китай и Турцию.

В Китай я вылетел 10 марта. Я летел в Пекин с пересадкой в Юньчэне. На следующий день полетел из Пекина в Улан-Батор, там я провел 20 часов и 12 марта вылетел в Турцию. Из Стамбула я в тот же день прямым рейсом добрался до Варшавы.

Итого мой путь был с четырьмя пересадками в трех странах и обошелся мне в 4500 злотых (около 1220 долларов). К слову, у меня белорусский паспорт. Я специально выбирал транзитные страны с безвизовым режимом для белорусов.

Дорога была непростая, она немного испортила впечатление от зимовки, зато я посетил еще две страны в Азии. Обошлось без проблем с пограничниками — я выходил из аэропорта и в Китае, и в Монголии.

А вот с охраной аэропорта пришлось объясняться из-за дрона (брал с собой из Польши поснимать в Таиланде). По дороге на зимовку к дрону никаких вопросов не было, а вот в Китае возникли. Оказывается, в Пекин нельзя ввозить дроны на борту самолета — ни в багаже, ни в ручной клади. Поэтому его отправили почтой в пекинский отель, в котором я останавливался.

Меня сразу предупредили, что дрон не успеет приехать до моего отъезда из Пекина (до вылета оставалось 16 часов), поэтому его судьбу я не знаю, мне предстоит занимательный квест по его возвращению.

Еще у меня забрали пауэрбанк, так как на нем не было отметки о сертификации ССС (China Compulsory Certificate. — Прим. ред.). Все пауэрбанки без такой отметки забирали у всех пассажиров во время проверки безопасности в Юньчэне.

В Улан-Баторе я провел 20 часов: успел немного погулять. Но я был уже довольно уставший, поэтому полноценно оценить город не получилось.

Что до самой зимовки, она прошла отлично — в первую очередь благодаря компании моих друзей. Друзья живут в Беларуси, поэтому у них был другой маршрут, через Ташкент. Они добрались без проблем.

В общем, о поездке я не жалею, даже о незапланированной ее части. Немного жаль денег, но их можно еще заработать, а опыт и посещенные страны останутся со мной навсегда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com