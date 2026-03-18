Дроны ударили по базе засекреченного российского центра «Рубикон» в Донецке 1 18.03.2026, 15:25

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Также в городе был уничтожен координационный центр противника.

Силы специальных операций нанесли серию ударов по российским объектам, расположенным на оккупированной части Донбасса, в ночь на 18 марта.

Об этом ССО сообщили в Telegram. «В Донецке дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий «Рубикон» и элемент управления этим подразделением. Также в оккупированном городе поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем врага», – говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, в оккупированном поселке Вольное поражены склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов.

«Подразделения Сил специальных операций наносят удары Middle Strike по объектам врага на оккупированной территории Украины. Подпольщики Движения сопротивления способствовали успеху этой серии ударов», – добавили в ССО.

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