Дроны ударили по базе засекреченного российского центра «Рубикон» в Донецке

Дроны ударили по базе засекреченного российского центра «Рубикон» в Донецке1
- 18.03.2026, 15:25
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Также в городе был уничтожен координационный центр противника.
Силы специальных операций нанесли серию ударов по российским объектам, расположенным на оккупированной части Донбасса, в ночь на 18 марта.
Об этом ССО сообщили в Telegram. «В Донецке дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий «Рубикон» и элемент управления этим подразделением. Также в оккупированном городе поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем врага», – говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, в оккупированном поселке Вольное поражены склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов.
«Подразделения Сил специальных операций наносят удары Middle Strike по объектам врага на оккупированной территории Украины. Подпольщики Движения сопротивления способствовали успеху этой серии ударов», – добавили в ССО.