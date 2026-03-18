закрыть
23 июня 2026, вторник, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны ударили по базе засекреченного российского центра «Рубикон» в Донецке

1
  • 18.03.2026, 15:25
  • 3,580
Дроны ударили по базе засекреченного российского центра «Рубикон» в Донецке

Также в городе был уничтожен координационный центр противника.

Силы специальных операций нанесли серию ударов по российским объектам, расположенным на оккупированной части Донбасса, в ночь на 18 марта.

Об этом ССО сообщили в Telegram. «В Донецке дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного российского центра беспилотных технологий «Рубикон» и элемент управления этим подразделением. Также в оккупированном городе поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем врага», – говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, в оккупированном поселке Вольное поражены склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов.

«Подразделения Сил специальных операций наносят удары Middle Strike по объектам врага на оккупированной территории Украины. Подпольщики Движения сопротивления способствовали успеху этой серии ударов», – добавили в ССО.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко