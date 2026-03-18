Москвичу объяснили, почему не стоит ехать в Беларусь

Москвичу объяснили, почему не стоит ехать в Беларусь11
- 18.03.2026, 15:40
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Между нами бесконечная русификация, 500 лет войн и 200 лет оккупации.
Россиянин попросил рассказать о плюсах и минусах Беларуси и спросил, насколько резонно переезжать из Москвы в Минск.
Белорусы ответили. Сайт Charter97.org приводит самые популярные из 300 комментариев под постом:
— У Беларуси и России разная история, разные традиции, разная культура, разная ментальность. Мы не хуже и не лучше, мы просто другие. Между нами 500 лет бесконечных войн и 200 лет оккупации. Между нами взорванная София Полоцкая, «Крывавы патоп», уничтоженный Брест, бесконечная русификация.
— Пожалуйста не переезжайте к нам, мы не хотим что бы потом нас РФ спасала.
— Оставайтесь, пожалуйста, у себя а Москве. А то сперва понаприезжаете, а потом Путин решит, что вас тут «ущемили» и вас спасать попрется. Так что извините, но не надо вам в Беларусь.
— Ага , а потом ваш Путин будет вас спасать. Нам это не надо.
— Что-то вас таких слишком много стало, чего вам у себя не сидится?
— Вообще не надо. Загвоздка в том, что нам не нравятся русские.
— У себя сидите. Вам тут не рады.
— Говорят там менты на улице могут запросто попросить ваш телефон и смотреть фотки, переписки, соцсети.
— Не приезжайте сюда . Тут все плохо будут на вас смотреть. Зачем вам жить и мучаться, зная что вас ненавидят?