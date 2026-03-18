«Обещали повысить на 10%, а подняли на 1%»: белорусы не верят в обещания властей

«Обещали повысить на 10%, а подняли на 1%»: белорусы не верят в обещания властей6
- 18.03.2026, 15:49
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Планы поднять пенсии вызвали возмущение и вопросы.
15 марта стало известно, что власти собираются внести изменения в Закон № 322— З «О профессиональном пенсионном страховании» и Закон № 118— З «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» и пересмотреть «подходы по установлению размеров повышения пенсий отдельным категориям участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Подписчики аккаунта Charter97.org в TikTok пишут, что не верят в обещанные улучшения. Также многие спрашивают о том, почему в перечень не включили другие категории пенсионеров.
@charter97.org Пенсии в Беларуси могут снова изменить #беларусь #новости #пенсии #соцподдержка #общество #факты #актуально #объясняем #тренды #тикток ♬ оригинальный звук - Хартия97
Приведем некоторые комментарии:
— Не всем 10% добавили.
— Что-то не верится.
— А работникам сельского хозяйства?
— Начальству на 10, а работягам на 8.
— Пенсия повышается на 10 процентов: считайте правильно. Добавки в проценты не входят, если пенсия изначально было назначено в 700 руб, значит из этой суммы и будут считаться проценты.
— А ветеранам труда когда будут добавки?
— Те настоящие ликвидаторы, которые на самом деле были там, как мой муж. Их уже давно нет.
— Я ликвидатор, статья 19, плюс к пенсии 65 рублей, а раньше были льготы и дополнительный отпуск две недели оплачиваемый, свет, газ, проезд, а сейчас?
— Моего мужа уже тоже нет в живых 10 лет, тех кто действительно был ликвидатором, уже мало осталось.
— Также, как обещали повысить все виды пенсий в феврале на 10%, а мне подняли ровно на 1%.
— А почему нас не рассмотрят? Ветеранам труда, у которых 35 и более лет стажа, почему не делают доплату никакую?