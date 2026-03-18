Трамп нашел неожиданного союзника 4 18.03.2026, 16:07

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На помощь США пришла Румыния.

Румыния согласилась предоставить в распоряжение США крупную авиабазу «Михай Когэлничану» в Констанце для операции «Эпическая ярость» в Иране 11 марта, и сделала это с заметным энтузиазмом. Решение румынского правительства поддержал президент Никушор Дан, отметив, что это повысит безопасность страны, несмотря на сопротивление крайне правых сил, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

База в Черном море будет использоваться для развертывания заправочных самолетов, мониторингового оборудования и спутниковых коммуникаций для ключевого американского противоракетного комплекса. Бывший Верховный командующий НАТО Филип Бридлав назвал объект «чрезвычайно важным для всех действий США на Ближнем Востоке».

Президент Дан собрал Совет национальной обороны и в тот же день парламент проголосовал за разрешение предоставить базу США. Основные противники — крайне правая партия и ее союзники, которые ставили под сомнение гарантии безопасности базы.

Решение Румынии выделяется на фоне европейской осторожности. Даже Великобритания, являющаяся давним союзником США, подверглась критике президента США Дональда Трампа за медлительность в предоставлении баз для операций против Ирана.

Румыния уже ранее демонстрировала лояльность США, поддерживая операции в Ираке и Афганистане, а также одобрила предложение Трампа увеличить расходы НАТО до 5% ВВП. В обмен на поддержку страны надеются на постоянное военное присутствие США и обновленную стратегию безопасности Черного моря с учетом угроз со стороны России, Китая и Ирана.

База «Михай Когэлничану», охватывающая почти 7 000 акров и способная разместить до 10 000 человек, сравнивается с немецким Рамштайном, а ее модернизация обойдется Румынии в $2,7 млрд на 20 лет, США — $110 млн. Решение укрепляет позиции Румынии как ключевого союзника США в Восточной Европе и подчеркивает стратегическую важность Черноморского региона.

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