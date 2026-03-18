Из-за «Дожинок» в Дзержинске массово вырубают деревья 4 18.03.2026, 16:12

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Фото: DZR.BY

Местные жители возмущены.

Осенью в Дзержинске пройдет праздник сельскохозяйственных рабочих «Дожинки», но власти уже используют выделенные на него средства для массовой вырубки деревьев. При этом жителей не спрашивали, хотят ли они провести мероприятие в своем городе и поддерживают ли они работы по подготовке к нему. Все решения принимались Минским областным исполнительным комитетом без общественного обсуждения. Чтобы предотвратить распространение информации в интернете, власти даже ограничили доступ к местам вырубки — якобы из соображений безопасности, пишет «Зеленый портал».

Жители, столкнувшись с этим фактом, начали массово обращаться к властям, писать жалобы и комментарии. Вот некоторые из них:

«В Дзержинске ради «Дожинки-2026» уничтожают парк, которому не меньше 50 лет. Все деревья внезапно объявили зоной чрезвычайного положения. Никакого общественного обсуждения, никакого оправдания в СМИ. Просто начали вырубать. Посадят новые, но сколько лет им понадобится, чтобы вырасти?»

«Помогите остановить массовую вырубку деревьев в Дзержинске. Пока мы будем разбираться с властями, всё вырубят. Я уже насчитал 29 уничтоженных деревьев!»

«Я шёл из Койданово – там вырубили до основания аллею из вековых тополей. Срезы показывают, что деревья были здоровыми. На них физически больно смотреть. И ради чего? Однодневного праздника?»

«Нам нужно это предать огласке: если я правильно понимаю, они планируют вырубить 300 из 400 деревьев в городе!»

Возмущение жителей не утихает, и к делу подключается государственная пропаганда. СМИ сообщают о «городе мечты», который якобы получат жители перед праздником. Парк оцеплен, вход запрещен, якобы из соображений безопасности.

Власти признали, что вырубка имела место, но утверждают, что были удалены только деревья, предназначенные для этого. Однако даже из опубликованных планов ясно, что десятки деревьев будут уничтожены, а пространство между парками будет вымощено плиткой.

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