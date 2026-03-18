Лукашенко засуетился перед приездом спецпосланника Трампа 7 18.03.2026, 16:29

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Минск спешит решить вопрос с литовскими фурами.

Премьер-министр Александр Турчин представил Лукашенко результаты встречи с литовскими и польскими перевозчиками, а также предложения правительства по ситуации с литовскими фурами, захваченными режимом.

Отметим, сегодня, 18 марта, специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул должен прилететь в Вильнюс. На следующий день его ждут в Минске. Литва несколько раз заявляла, что решает проблему с арестом своих фур режимом Лукашенко через США.

Напомним, литовские грузовики и полуприцепы оказались заблокированы в Беларуси осенью 2025 года на фоне конфликта между Минском и Вильнюсом, связанного с запуском метеозондов с контрабандными сигаретами. После того как Литва закрыла пограничные пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай», беларусская сторона ограничила передвижение литовских перевозчиков по своей территории. Часть грузовиков была принудительно перемещена на специальные стоянки. За хранение техники белорусская сторона установила плату в 120 евро в сутки за каждое транспортное средство.

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