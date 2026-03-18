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Именно так решится будущее Кубы

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  • Виктор Таран
  • 18.03.2026, 16:32
  • 5,366
Именно так решится будущее Кубы

Режим вступает в самый глубокий кризис за последние десятилетия.

Это системный кризис авторитарной модели, когда одновременно начинают рушиться энергетика, экономика и социальная стабильность.

Сегодняшняя ситуация на острове – это наглядный пример того, как выглядит государство, утратившее доступ к ключевому ресурсу – бесплатным энергоносителям.

Многочасовые отключения электроэнергии, дефицит топлива, перебои с продуктами, остановка транспорта и сокращение производства стали цепной реакцией на эти проблемы.

Без дешевых энергоносителей экономика останавливается, и начинается социальная напряженность. Важно понимать главное – нынешний кризис не создали США. Они лишь его ускорили.

Кубинская экономика десятилетиями жила за счет внешних ресурсов. Сначала СССР, а затем Венесуэлы. Поэтому стратегия Вашингтона выглядит достаточно прагматичной.

Не военное давление, а экономическое принуждение к изменениям. Фактически применяется классическая формула: экономическое давление + социальная напряженность = политические изменения. Именно поэтому мы видим одновременно две параллельные реальности.

Первая – это протесты. Причем важно, что они меняют характер. Если раньше это были локальные социальные выступления, то сейчас появляется политический компонент. Нападения на партийные офисы и выступления студентов с призывами к переменам.

Второй вариант – переговоры. И это, возможно, еще важнее. Когда руководство Кубы признает контакты с США, это означает, что власти осознают степень риска и пытаются выиграть время.

Но здесь стоит избегать типичной ошибки поспешных прогнозов. Авторитарные режимы редко падают только из-за экономических проблем. Они падают тогда, когда экономический кризис переходит в политический раскол элит. Пока что главный фактор стабильности кубинской системы остается неизменным – полный контроль силового аппарата.

Именно поэтому наиболее реалистичный сценарий на краткосрочную перспективу – это не падение режима, а фаза контролируемой нестабильности:

периодические протесты;

локальные репрессии;

переговоры с США;

попытка стабилизировать энергетику;

затягивание времени.

Фактически мы наблюдаем классическую фазу истощения системы. Для США Куба сейчас – это не только вопрос демократии. Это вопрос геополитики Западного полушария. Уменьшение влияния России и Китая в Карибском регионе, демонстрация силы в собственной зоне ответственности и возможность получить быстрый внешнеполитический результат.

Но даже если Вашингтон добьется определенных уступок, это не означает скорого демонтажа системы. Ключевой вопрос ближайших месяцев заключается не в том, будут ли протесты. Они уже есть. Ключевой вопрос в другом: появятся ли трещины внутри самой власти. Именно это всегда решает судьбу таких режимов.

На данный момент Куба не стоит на пороге немедленного коллапса. Но она точно вступила в самую опасную фазу со времен «особого периода» 1990-х годов.

И теперь главная интрига в том, в каком направлении будет развиваться кризис. Именно так решится будущее Кубы.

Виктор Таран, «Фейсбук»

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