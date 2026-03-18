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«Народ побежит из города»

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  • 18.03.2026, 16:42
  • 4,622
«Народ побежит из города»

Жители Хойников резко высказались о радиоактивном могильнике.

В Хойниках состоялась встреча со специалистами Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, на которой обсудили выбор площадки для строительства Национального пункта захоронения. Любой из горожан мог задать спикерам интересующий его вопрос и получить исчерпывающий ответ. Это пока всё, что газета райисполкома рассказала о встрече 17 марта на тему, которая больше всего волнует жителей города, пишет «Флагшток».

Речь — о вероятном строительстве под Хойниками ядерного могильника БелАЭС. Как к этой идее относится местное население, что конкретно было на встрече, на которую смогло попасть ограниченное количество жителей из-за того, что мероприятие устроили в рабочее время, подробностей не последовало.

Более того, газета рассказала о встрече только на своей странице в ВК. На сайте издания никакой информации пока нет вообще.

Зато под постом появились комментарии местных жителей — что является редкостью для паблика районки. В комментариях, которые пока не удалили, местные жители высказали такие мнения:

«Уже всё давно решено без вопросов. Это будет самое большое кладбище населения в Республике Беларусь. Население и так от онкологии вымирает в молодом возрасте. Это будет жизнь внутри реактора. И пусть умные дяди не кричат во все голоса, что будет все хорошо. А почему именно в Хойникском районе? Хотя, почему и нет. Хойники и район — это крайняя точка. Медицина на последнем месте. Работы хорошо оплачиваемой нет. Решили район полностью убить. Да, после строительства этого кладбища для хранения радиоактивных отходов народ побежит из города и района как после взрыва на Чернобыльской АЭС. Дожили, 40 лет прошло — и подарок к юбилею».

«Готовят район к строительству площадки для захоронения. Мало нам Чернобыля».

Еще один пользователь ответил, что «как-то написал свое мнение по этому поводу, так мой комментарий утром сразу удалили».

Под видео на эту тему десятки жителей оставили похожие комментарии — все с мнением «против».

Чуть более информативным был отчет о встрече самой Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами (БелРАО). Там сообщили, что мероприятие организовали, чтобы «обсудить выбор площадки для строительства Национального пункта захоронения (ПЗРО)».

Жителям рассказали, что ПЗРО — это не просто хранилище, а сложнейший «ядерный сейф», утверждая, что многобарьерная защита полностью исключает влияние на людей, что подтверждено мировым опытом и нормами МАГАТЭ.

«Проект исключает попадание радионуклидов в почву или воду. Сельское хозяйство района останется под надежной экологической защитой. Строительство объекта — это новые рабочие места, приток инвестиций и развитие местной инфраструктуры», — заявили в БелРАО, не уточняя другие подробности.

Как показывают комментарии местных жителей в соцсетях, таким обещаниям они не верят.

Сам Хойникский райисполком на своих ресурсах ничего не рассказал о встрече — за исключением репоста в Телеграм короткого сообщения районки.

Утром 18 марта газета райисполкома удалила и закрыла все комментарии.

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