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В Борисове появился странный дорожный знак

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  • 18.03.2026, 16:50
  • 5,022
В Борисове появился странный дорожный знак

Новые правила или чья-то ошибка?

В Борисове внимательные водители заметили необычную деталь на дороге: треугольный дорожный знак, предупреждающий об опасном повороте, оказался установлен «вверх ногами». Фото с перевёрнутым знаком прислал в редакцию «Минской правды» один из горожан, отметив с иронией: «Здравствуйте! Я, может, что-то пропустил в изменениях ПДД?»

Знак находится в микрорайоне Печи и идет в паре с круглым ограничителем скорости на 40 км/ч. Казалось бы, логика ясна: опасный поворот — сбавь скорость. Но перевёрнутый треугольник сразу бросается в глаза опытным водителям.

Ситуацию прокомментировал старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Борисовского РУВД Денис Василевский. Он сообщил, что дефект носит чисто человеческий характер: знак был установлен с нарушением технических требований. Информация уже направлена в дорожно-эксплуатационную службу, и подрядная организация в ближайшее время исправит ошибку.

Водители Борисова могут вздохнуть спокойно — «знак-перевертыш» скоро вернётся в привычное положение.

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