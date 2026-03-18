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США и Израиль нанесли удар по нефтегазовым объектам на юге Ирана

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  • 18.03.2026, 16:53
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США и Израиль нанесли удар по нефтегазовым объектам на юге Ирана

Горят нефтехранилища и скважины.

Израиль и США нанесли удар по объектам нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Часть объектов нефтегазовой промышленности в районе Южного Парса и Эселуйе около часа назад подверглась атаке», – сказано в публикации.

На видеокадрах, распространяемых в соцсетях, видны клубы дыма от пожара на нефтехранилищах и скважинах.

Официальных заявлений со стороны властей пока не поступало, подробности атаки не приводятся.

Официальный представитель Министерства обороны США подтвердил Axios, что израильские удары по газовому объекту «Южный Парс» на юге Ирана были согласованы с администрацией Трампа.

Месторождение Южный Парс считается крупнейшим в мире. Там добывается около 70% всего газа, добываемого в Иране. Часть территории месторождения находится в Катаре.

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