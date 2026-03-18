Путин теряет лицо и приспешников 2 18.03.2026, 17:04

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Для России война в Иране таит больше проблем, чем выгод.

Рост цен на энергоресурсы и блокировка Ормузского пролива временно оживляют российскую экономику, но эти эффекты кратковременные, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

В долгосрочной перспективе Москва будет нести убытки: зависимость от нестабильных рынков, повышенные расходы на военную поддержку союзников и ограниченные возможности для диверсификации экспорта создают серьезные риски.

В то же время, война ослабляет международный престиж России. Кремль демонстрирует неспособность активно защищать своих союзников. Несмотря на помощь Ирану в виде данных для ударов и дронов, Россия ведет себя осторожно и ограничивается формальными заявлениями. Контраст с публичной поддержкой США для Украины после вторжения 2022 года подчеркивает, что Москва не способна эффективно проецировать силу на мировой арене.

Постоянная неспособность защищать союзников — от Армении и Сирии до Венесуэлы — серьезно подрывает имидж России как глобальной державы. Для Путина это особенно болезненно, его имидж «сильного лидера» и претензии на роль супердержавы разваливаются на глазах. Вторжение в Украину, которое должно было укрепить позиции Кремля, лишь выявило реальные геополитические ограничения и неспособность Москвы поддерживать союзников в кризисные моменты.

Таким образом, краткосрочные экономические выгоды от конфликта в Иране не компенсируют долговременные репутационные и стратегические потери. Для России это сигнал о том, что политика агрессии и попытка усилить влияние за счет чужих конфликтов могут обернуться длительными убытками и падением международного веса.

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