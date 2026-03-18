закрыть
23 июня 2026, вторник, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минск будут летать опасные российские самолеты

6
  • 18.03.2026, 17:17
  • 3,760
В Минск будут летать опасные российские самолеты

С самолетами SSJ-100 зарегистрировано около 95 инцидентов.

Российская компания Red Wings объявила о запуске рейсов в Минск из Москвы и Перми. Рейсы из Москвы начнутся с 30 апреля. Продолжительность полета до Минска составит 1 час 40 минут, в обратном направлении — 1 час 30 минут.

Что касается маршрута Пермь – Минск, то самолеты начнут летать с 9 апреля и будут это делать до конца сентября.

В аэропорту Минск сообщили, что рейсы запланированы два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути из Перми в Минск составит 3 часа 5 минут, в обратном направлении — 2 часа 45 минут.

На рейсах будет задействован самолет SSJ-100, сообщили в авиакомпании.

Отметим, за весь период эксплуатации Superjet 100 зарегистрировано около 95 инцидентов, из которых несколько привели к полной гибели самолёта. Самый известный — аварийная посадка и пожар в аэропорту Шереметьево, произошедший 5 мая 2019 года. Погибли 41 человек из 78 на борту.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко