В Минск будут летать опасные российские самолеты 6 18.03.2026, 17:17

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С самолетами SSJ-100 зарегистрировано около 95 инцидентов.

Российская компания Red Wings объявила о запуске рейсов в Минск из Москвы и Перми. Рейсы из Москвы начнутся с 30 апреля. Продолжительность полета до Минска составит 1 час 40 минут, в обратном направлении — 1 час 30 минут.

Что касается маршрута Пермь – Минск, то самолеты начнут летать с 9 апреля и будут это делать до конца сентября.

В аэропорту Минск сообщили, что рейсы запланированы два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути из Перми в Минск составит 3 часа 5 минут, в обратном направлении — 2 часа 45 минут.

На рейсах будет задействован самолет SSJ-100, сообщили в авиакомпании.

Отметим, за весь период эксплуатации Superjet 100 зарегистрировано около 95 инцидентов, из которых несколько привели к полной гибели самолёта. Самый известный — аварийная посадка и пожар в аэропорту Шереметьево, произошедший 5 мая 2019 года. Погибли 41 человек из 78 на борту.

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