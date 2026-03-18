Российские фермеры выходят на протест 16 18.03.2026, 21:22

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Конфликт с властями обостряется.

В Новосибирской области России продолжаются протесты из-за массового изъятия и уничтожения домашнего скота, пишет «Медуза».

Местные жители заявляют, что животных убивают якобы из-за «опасной болезни», однако ее официально не называют. Люди также жалуются на отсутствие объяснений со стороны властей и мизерные компенсации, ведь скот был их основным источником дохода.

Конфликт обострился в начале марта, когда жители нескольких сел начали блокировать технику, занимавшуюся уничтожением животных. По данным местных СМИ, еще с февраля в регионе уничтожили коров, свиней и овец.

Власти объяснили свои действия вспышками бешенства и пастереллеза. В то же время фермеры утверждают, что животные выглядели здоровыми, а никаких анализов перед убоем не проводили.

Эксперты отмечают, что реакция на различные заболевания должна отличаться. В частности, пастереллез обычно поддается лечению и требует изоляции больных животных, а не полного уничтожения поголовья. В то же время при вспышках бешенства возможны более жесткие меры, однако даже в таких случаях тотальный убой считается крайней мерой.

Несмотря на это, санитарные службы действуют жестко: животных изымают целыми стадами, операции проводят при участии полиции, а участников протестов задерживают. По имеющейся информации, число уничтоженных животных исчисляется тысячами, а туши утилизируют на специальных полигонах.

В то же время ситуация вызвала широкий резонанс в соцсетях, где пользователи связывают ее с другими проблемами в стране — ростом цен, ограничением интернета и давлением на граждан.

Среди пострадавших — и бывшие российские оккупанты, которые потеряли скот, приобретенный за собственные сбережения. В частности, житель села Чернокурья Карасукского района Новосибирской области Антон Долженко рассказал, что купил животных за компенсацию, полученную после ранения на войне в Украине.

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