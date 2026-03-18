Белорусов ждет весенняя погода 18.03.2026, 22:27

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В четверг будет преимущественно без осадков.

В Беларуси в четверг, 19 марта, ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Прогноз преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман, а на отдельных участках дорог в центральных и восточных районах — гололедица. Ветер будет слабым и неустойчивым.

Температура ночью составит от 0 до −5 °C, местами ожидается от +1 до +3 °C. Днем воздух прогреется до +8…+14 °C.

В пятницу, 20 марта, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами на северо-западе, а днем в отдельных районах страны возможны кратковременные осадки — дождь, ночью и утром с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, умеренный.

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