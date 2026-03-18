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Мадяр против Орбана: противостояние обостряется

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  • 18.03.2026, 17:33
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Мадяр против Орбана: противостояние обостряется

Лидер оппозиции обвиняет венгерского премьера в связях с РФ.

В Венгрии накануне парламентских выборов 12 апреля усиливается политическое противостояние. Лидер оппозиции Петер Мадьяр обвиняет власти в попытках привлечь российских пропагандистов и делает ставку на упреждающую информационную кампанию против дезинформации, пишет Visegrad Insight (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая на площади Героев в Будапеште 15 марта, Мадьяр призвал сторонников скандировать «Русские, домой!», отсылая к событиям Венгерского восстания 1956 года. По его словам, нынешние власти во главе с премьер-министром Виктором Орбаном якобы «предали свободу страны», допустив влияние Москвы на избирательный процесс.

Поводом для обвинений стала информация из журналистских расследований о возможной работе в Будапеште российских специалистов, ранее участвовавших в аналогичных операциях в Молдове. Россия эти обвинения не признает.

Партия Мадьяра «Тиса» в ряде опросов опережает правящую «Фидес», которая удерживает власть с 2010 года. Оппозиция делает акцент не только на теме вмешательства, но и на социально-экономической повестке — росте стоимости жизни, состоянии здравоохранения и доступе к финансированию ЕС, часть которого заморожена из-за претензий к верховенству права.

Мадьяр также критикует риторику Орбана, который позиционирует себя как гаранта стабильности и мира. По словам оппозиционера, запугивание войной используется для удержания власти.

В случае победы «Тиса» обещает ограничить сроки пребывания премьер-министра у власти, восстановить отношения с ЕС и провести реформы государственных институтов.

Эксперты отмечают, что исход выборов станет тестом эффективности новой стратегии противодействия внешнему влиянию — от опровержения фейков до прямого обращения к исторической памяти избирателей.

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