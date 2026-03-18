Инга Ругинене: Белорусский режим должен положить конец репрессиям 2 18.03.2026, 17:54

2,456

Инга Ругинене

Фото: Getty Images

Спецпредставитель США по Беларуси приехал в Вильнюс и встретился с премьером Литвы.

Инга Ругинене обсудила с Джоном Коулом ситуацию с безопасностью в регионе и поблагодарила американского дипломата за усилия по освобождению белорусских политзаключенных, передает LRT.

«Позиция Литвы остается однозначной: белорусский режим должен положить конец репрессиям, и в стране не должно остаться ни одного политического заключенного», - заявила Ругинене.

Также в разговоре с Джоном Коулом Инга Ругинене отметила, что белорусский режим «остается одной из главных угроз безопасности региона», и привела в пример действия против соседних стран - контрабанду сигарет воздушными шарами, нелегальную миграцию и задержание грузовиков.

По данным Delfi, после посещения Вильнюса спецпредставитель США Джон Коул направится в Минск, где он намерен провести переговоры с Лукашенко. Ранее в результате таких переговоров власти Беларуси отпустили на своболу более 200 политических заключенных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com