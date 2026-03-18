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«Это мои белорусские корни дают о себе знать»

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  • 18.03.2026, 18:29
  • 1,832
«Это мои белорусские корни дают о себе знать»

Белорусы обсуждают мороженое со вкусом драника.

В Беларуси появилось необычное мороженое — «Беларускі пламбір. Дранік». Фото с этим продуктом опубликовал один из белорусов в соцсети Threads. По его словам, это мороженое он купил через сервис «Е-доставка».

Сайт Charter97.org посмотрел, как пользователи социальных сетей отреагировали на появление такого мороженого с необычным вкусом. Приводим некоторые из комментариев:

— Я даже не могу вообразить, как это на вкус.

— Обман. Нет там драника. А могли бы и положить.

— Придется теперь в Беларусь ехать за драниковым пломбиром.

— Пломбир с рожком со вкусом жареного лука.

— Это вы еще японское мороженое не видели.

— На мой взгляд, это шедевр.

— Так вкусное же.

— Я все не могла понять, что за желание у меня было в Италии макать картошку фри в джелато 😂 Думала, это отпускные извращения, а оказывается, это мои белорусские корни дают о себе знать.

— Это примерно как картошку из Мака макать в мороженое?

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