«Это мои белорусские корни дают о себе знать»1
- 18.03.2026, 18:29
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Белорусы обсуждают мороженое со вкусом драника.
В Беларуси появилось необычное мороженое — «Беларускі пламбір. Дранік». Фото с этим продуктом опубликовал один из белорусов в соцсети Threads. По его словам, это мороженое он купил через сервис «Е-доставка».
Сайт Charter97.org посмотрел, как пользователи социальных сетей отреагировали на появление такого мороженого с необычным вкусом. Приводим некоторые из комментариев:
— Я даже не могу вообразить, как это на вкус.
— Обман. Нет там драника. А могли бы и положить.
— Придется теперь в Беларусь ехать за драниковым пломбиром.
— Пломбир с рожком со вкусом жареного лука.
— Это вы еще японское мороженое не видели.
— На мой взгляд, это шедевр.
— Так вкусное же.
— Я все не могла понять, что за желание у меня было в Италии макать картошку фри в джелато 😂 Думала, это отпускные извращения, а оказывается, это мои белорусские корни дают о себе знать.
— Это примерно как картошку из Мака макать в мороженое?