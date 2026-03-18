США должны довести свою миссию до конца 1 18.03.2026, 18:32

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Это лучший шанс изменить баланс сил на Ближнем Востоке.

Страны Персидского залива ожидают, что США не свернут военную кампанию против Ирана преждевременно, рассматривая текущий конфликт как шанс изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют оценки региональных чиновников, сделанные на фоне продолжающихся боевых действий, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Противостояние с Ираном было лишь вопросом времени. В течение десятилетий Тегеран усиливал влияние через прокси-группы, ракетные программы и давление на соседние страны. Регион фактически находился в состоянии «теневой войны», включавшей кибератаки и удары по энергетической инфраструктуре.

Несмотря на разногласия по поводу решения президента США Дональда Трампа начать операцию, большинство собеседников сходятся во мнении: США не должны останавливаться, пока военный потенциал Ирана существенно не ослаблен. При этом прямую смену режима в Тегеране они не считают реалистичной задачей.

Особое внимание уделяется ситуации вокруг Ормузский пролив, блокировка которого уже привела к росту цен на энергоносители. США совместно с партнерами работают над созданием коалиции для обеспечения безопасности судоходства и предотвращения экономического кризиса.

Эксперты отмечают, что ближайшие недели станут решающими: американские силы продолжают наносить удары по ракетной и беспилотной инфраструктуре Ирана, а также по его военно-морским возможностям.

В более долгосрочной перспективе в Вашингтоне обсуждается возможность формирования новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, включая расширение нормализации отношений между странами региона.

Тем не менее исход конфликта остается неопределенным, а его развитие будет зависеть как от военных успехов, так и от политической устойчивости сторон.

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