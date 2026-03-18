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Минздрав РФ рекомендовал направлять к психологу женщин, которые не хотят иметь детей

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  • 18.03.2026, 18:53
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Минздрав РФ рекомендовал направлять к психологу женщин, которые не хотят иметь детей

Выявлять их начали еще в 2024 году.

Если в анкете при диспаренсизации женщина укажет на нежелание иметь детей, ее рекомендуется направить на прием к медицинскому психологу «с целью формирования положительных установок на рождение детей». Это следует из рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин для оценки их репродуктивного здоровья, утвержденных Министерством здравоохранения.

В рамках проверки здоровья пациенты должны пройти анкетирование. Вопрос о желании иметь детей есть в анкетах для обоих полов, но звучат они по-разному.

Последний вопрос в анкете для женщин звучит так: «Сколько детей вы бы хотели иметь, включая родившихся?» Согласно обновленным рекомендациям, женщину рекомендовано направить на прием к медицинскому психологу, если она ответит «0», пишет РБК.

Мужчины, в свою очередь, должны ответить на похожий вопрос: «Сколько детей вы хотели бы иметь (с учетом имеющихся), учитывая ваши текущие жизненные обстоятельства?» При этом рекомендации не содержат направление к психологу, в случае если мужичина заявит о нежелании иметь детей.

Изменения направлены на профилактику искусственного прерывания беременности и повышение рождаемости, указали в Минздраве.

«Психологическая помощь женщине, которая при наступлении беременности может быть в ситуации репродуктивного выбора, и информирование ее об имеющихся мерах поддержки семей с детьми, будет способствовать формированию у нее позитивного отношения к материнству», — пояснили там.

Если во время консультации психологом выяснится, что женщина находится трудной жизненной ситуации, ей могут предложить консультацию специалиста по социальной работе для оказания соответствующей помощи, в том числе консультирования по поводу мер поддержки.

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