Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд евро 18.03.2026, 19:03

1,016

Также обещана помощь в восстановлении Украины после войны.

В этом году Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Укринформ».

«Хочу сообщить вам о новых мерах со стороны Испании - прежде всего о новом пакете военной помощи на 1 миллиард евро на 2026 год», - отметил Санчес.

Он добавил, что в целом помощь Испании в этой войне достигает 4 миллиардов евро. По его словам, часть этой помощи предусматривает совместное производство оборонной продукции.

Также Санчес рассказал, что Испания недавно начала финансирование программы SAFE, которая должна способствовать финансированию потребностей Министерства обороны Украины в 2026 году.

Кроме того, испанский премьер заверил, что Украина может рассчитывать на помощь Испании и в защите от российского диктатора Владимира Путина, и в будущем в восстановлении Украины.

«Испания всегда будет помогать Украине. Мы не забудем, кто стоит у истоков этой несправедливой, жестокой войны», - подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com