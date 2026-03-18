С карты Беларуси исчезла еще одна деревня

С карты Беларуси исчезла еще одна деревня5
- 18.03.2026, 19:06
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Вторая за месяц.
Список деревень Беларуси стал еще на один населенный пункт короче, сообщила пресс-служба «Белгиодезии».
Не так давно официально прекратила свое существование деревня Солодовня Круглянского района Могилевской области. Населенный пункт располагался рядом с трассой Р77 Шклов — Белыничи. Согласно данным переписи 1999 года, в Солодовне жили шесть человек, в 2009 — оставалось всего два жителя. С 2019 года деревня пустовала.
Чуть ранее, в начале февраля, аналогичное решение было принято по деревне Бель в Лиозненском районе Витебской области.
«Как правило, населенные пункты упраздняют, когда в них не остается постоянных жителей. Люди перебираются в города за работой и комфортом, а пустеющие деревушки постепенно утрачивают свое хозяйственное и социальное значение», — объяснили в «Белгиодезии».