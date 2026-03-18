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Глава МИД Литвы: Возвращение к нормальным отношениям с РФ невозможно

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  • 18.03.2026, 19:07
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Глава МИД Литвы: Возвращение к нормальным отношениям с РФ невозможно
Кястутис Будрис

Вопрос безопасности Европы решается в Украине.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что возвращение к нормальным отношениям с Россией в настоящее время невозможно, передает LRT.

«Возвращение к нормальному сотрудничеству с Россией невозможно. Санкции должны быть сохранены и усилены, необходимо добиться привлечения к ответственности за военные преступления, а также сохранить дипломатическую изоляцию России», — подчеркнул министр.

Будрис отметил, что вопрос безопасности Европы решается в Украине.

Он также призвал к устойчивой и долгосрочной поддержке Украины, в частности к усилиям по укреплению ее переговорной позиции, разблокированию запланированного кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро и усилению давления на Россию через 20-й пакет санкций.

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