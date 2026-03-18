Глава МИД Литвы: Возвращение к нормальным отношениям с РФ невозможно 1 18.03.2026, 19:07

1,970

Кястутис Будрис

Вопрос безопасности Европы решается в Украине.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что возвращение к нормальным отношениям с Россией в настоящее время невозможно, передает LRT.

«Возвращение к нормальному сотрудничеству с Россией невозможно. Санкции должны быть сохранены и усилены, необходимо добиться привлечения к ответственности за военные преступления, а также сохранить дипломатическую изоляцию России», — подчеркнул министр.

Будрис отметил, что вопрос безопасности Европы решается в Украине.

Он также призвал к устойчивой и долгосрочной поддержке Украины, в частности к усилиям по укреплению ее переговорной позиции, разблокированию запланированного кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро и усилению давления на Россию через 20-й пакет санкций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com