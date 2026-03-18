Демократы решили саботировать работу сената США 18.03.2026, 19:15

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Из-за войны в Иране.

Демократы в сенате США готовятся применить тактику принудительных и повторяющихся голосований по резолюциям о военных полномочиях президента Дональда Трампа по ведению боевых действий против Ирана, что может фактически парализовать работу верхней палаты конгресса. Об этом сообщает Time.

«Мы надеемся, что за счет этих голосований мы сможем добиться хоть какой-то ответственности. Нам нужно дать понять администрации, что мы продолжим настаивать на этом, даже если они этого не хотят, и что мы готовы использовать любые инструменты, тактики и средства, которые у нас есть как у партии меньшинства, чтобы добиться этого», — заявил сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф.

Стратегия, которую планирует реализовать меньшинство, направлена не только на то, чтобы заблокировать повестку республиканцев, но и на то, чтобы заставить администрацию признать ответственность за военные действия на территории Ирана. Шифф указал, что администрация не только дает противоречивые объяснения целей войны, но и не защищает их под присягой. «Для администрации, которая любит называть себя самой прозрачной в истории, они прячутся от любой ответственности за эту войну», — заявил сенатор.

Тактика демократов, отмечает Time, может сорвать планы республиканцев по принятию одного из главных приоритетов Трампа закона SAVE America Act, ужесточающего правила голосования. Лидер большинства Джон Тьюн намеревался посвятить его рассмотрению вечерние и ночные сессии на этой неделе. Каскад голосований по военной операции может замедлить или даже остановить этот процесс.

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