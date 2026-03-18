FP: Украине и ЕС нужен «новый старт»3
- 18.03.2026, 19:33
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«Облегченное членство» может стать лучшим решением.
На фоне продолжающейся войны и затяжного процесса реформ обсуждение вступления Украина в Европейский союз выходит на новый уровень. В экспертных и политических кругах все чаще звучит идея так называемого «облегченного членства» как промежуточного этапа интеграции, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Действующая модель расширения ЕС считается слишком медленной и бюрократичной для страны, ведущей войну и одновременно реформирующей экономику. Несмотря на прогресс с момента получения статуса кандидата в 2022 году, полное соответствие нормам ЕС может занять годы.
При этом Брюссель заинтересован в ускорении сближения. Украина рассматривается как ключевая страна в системе европейской безопасности на фоне угроз со стороны России и неопределенности в поддержке со стороны США.
Концепция «облегченного членства» предполагает поэтапное предоставление Украине прав и обязанностей без немедленного полного вступления. Среди вариантов — расширение соглашения об ассоциации, заключение договора о вступлении с отсрочкой его реализации или создание новой формы частичного членства.
Сторонники инициативы считают ее единственным реалистичным способом ускорить интеграцию, сохранив стимулы для реформ. Критики опасаются, что такой формат приведет к «Европе двух скоростей» и закрепит неравенство между странами.
Отдельной проблемой остаются экономические последствия. Интеграция Украины потребует значительных расходов, включая миллиарды евро на сельское хозяйство и региональное развитие, что вызывает обеспокоенность у ряда стран ЕС.
Эксперты подчеркивают, что ключевым условием должно стать сохранение перспективы полного членства. Без этого промежуточная модель рискует превратиться в затянувшийся статус без реальных прав.