закрыть
23 июня 2026, вторник, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FP: Украине и ЕС нужен «новый старт»

3
  • 18.03.2026, 19:33
  • 2,090
FP: Украине и ЕС нужен «новый старт»

«Облегченное членство» может стать лучшим решением.

На фоне продолжающейся войны и затяжного процесса реформ обсуждение вступления Украина в Европейский союз выходит на новый уровень. В экспертных и политических кругах все чаще звучит идея так называемого «облегченного членства» как промежуточного этапа интеграции, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Действующая модель расширения ЕС считается слишком медленной и бюрократичной для страны, ведущей войну и одновременно реформирующей экономику. Несмотря на прогресс с момента получения статуса кандидата в 2022 году, полное соответствие нормам ЕС может занять годы.

При этом Брюссель заинтересован в ускорении сближения. Украина рассматривается как ключевая страна в системе европейской безопасности на фоне угроз со стороны России и неопределенности в поддержке со стороны США.

Концепция «облегченного членства» предполагает поэтапное предоставление Украине прав и обязанностей без немедленного полного вступления. Среди вариантов — расширение соглашения об ассоциации, заключение договора о вступлении с отсрочкой его реализации или создание новой формы частичного членства.

Сторонники инициативы считают ее единственным реалистичным способом ускорить интеграцию, сохранив стимулы для реформ. Критики опасаются, что такой формат приведет к «Европе двух скоростей» и закрепит неравенство между странами.

Отдельной проблемой остаются экономические последствия. Интеграция Украины потребует значительных расходов, включая миллиарды евро на сельское хозяйство и региональное развитие, что вызывает обеспокоенность у ряда стран ЕС.

Эксперты подчеркивают, что ключевым условием должно стать сохранение перспективы полного членства. Без этого промежуточная модель рискует превратиться в затянувшийся статус без реальных прав.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко