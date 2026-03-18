Вьетнамец спустился в метро Минска и удивился одной общей черте всех пассажиров 26 18.03.2026, 23:27

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Минчане ответили гостю.

Живущий в Минске вьетнамец Ле Ван Хуи проехал в столичном метро и задался вопросом, почему «все такие грустные». Ответ на него иностранец попытался найти в Threads. Минчане не прошли мимо поста и поделились с Ле Ваном своими мнениями на этот счет, пишет «Зеркало».

Первый пост в профиле минского вьетнамца появился 11 марта 2026 года. Ле Ван написал, что переехал жить в нашу страну.

«Знаю на русском языке мое имя звучит очень плохо. Простите. Про это постоянно говорят», — написал Ле Ван.

Иностранец поделился планами сменить свое имя, потому что, хоть на его родине оно и «звучит очень хорошо», но в Беларуси у него нередко возникают на этой почве сложности в коммуникации.

17 марта Ле Ван обратил внимание пользователей минского сегмента Threads на другую тему — угрюмость белорусов.

«Еду сейчас в метро и не понимаю, почему все такие грустные», — написал вьетнамец.

Пост за сутки собрал более 17 тысяч просмотров и свыше 120 комментариев. Пользователи живо откликнулись на негласный призыв найди логичное объяснению феномену, который заинтересовал иностранца.

«Потому что они все из Минск, а не из Вьетнам», — написала fatal1ty_.

«Добро пожаловать в Минск. Это культурная особенность, не обращайте внимания», — поделилась своим мнением boombiada.

«Смиритесь. Это не Вьетнам. Привыкайте к мрачным лицам. Помню друзья из Германии приезжали впервые в Минск. Говорят столько девушек красивых, только что-то не так. А потом через пару дней, говорят поняли, что не так — мрачные все», — рассказал о впечатлениях своих немецких друзей anarxist75.

«Просто тут с утра не едят pho Bo (блюдо вьетнамской кухни — суп с лапшой — Прим. ред.) и бутылочкой сайгона», — уверен vladyk_sushko.

«Потому что в метро не видно солнышка. Выходим на поверхность и тогда улыбаемся», — объяснил veter_by.

«Это менталитет. Мы не грустные, мы — серьезные», — считает diary.danny.

«Здрасте! Меня зовут Надежда. Я из Беларуси, но сейчас в Дананге (прибрежный город в центральной части Вьетнама — Прим. ред.). Гуляла по улицам, не понимаю, почему люди грустные», — написала белоруска leanovich и прикрепила фото грустных вьетнамцев.

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