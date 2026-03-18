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Афганистан и Пакистан прекратили боевые действия из-за праздника

  • 18.03.2026, 19:49
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Афганистан и Пакистан прекратили боевые действия из-за праздника

Временное прекращение огня стороны приняли в связи с предстоящим исламского праздника Ураза-байра.

Афганистан временно приостановил боевые действия против Пакистана по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Турции. Об этом говорится в заявлении представителя афганского правительства Забихуллы Муджахида в соцсети X.

Ранее Пакистан также временно приостановил свою боевые действия против Афганистана, о чем заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети Х. Он написал, что Пакистан принял решение о приостановке боевых действий по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Турции. Перерыв в боевых действиях с ночи 19 марта до полуночи 24 марта.

Временное прекращение огня стороны приняли в связи с предстоящим исламского праздника Ураза-байрам (Ид-уль-Фитр), который в этом году отмечается в ночь с 19 по 20 марта.

Ураза-байрам (от тюрк. Uraza — пост, bairam — праздник; по-арабски называется Ид аль-Фитр и переводится как «праздник прекращения поста») — это один из двух главных мусульманских праздников, который знаменует окончание священного месяца поста Рамадан.

Афганистан начал военную операцию против Пакистана в конце февраля 2026 года.

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