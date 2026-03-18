Трамп на 60 дней приостановил действие векового закона 14 18.03.2026, 19:53

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Фото: Getty Images

Из-за цен на нефть.

Американский президент Дональд Трамп на 60 дней дал послабление по морским перевозкам нефти для снижения цен на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Речь идет о законе Джонса, согласно ему, все грузы между портами США должны перевозить суда, построенные в Штатах, под национальным флагом и с американским экипажем.

«Решение президента Трампа выдать 60-дневное освобождение от действия Закона Джонса — это очередной шаг по смягчению краткосрочных перебоев на нефтяном рынке», — написала она на своей странице в X.

Эта мера позволит беспрепятственно поставлять в американские порты нефть, природный газ, удобрения и уголь. «Администрация по-прежнему стремится продолжать укреплять наши критически важные цепочки поставок», — подчеркнула Левитт.

Прекращение судоходства через Ормузский пролив, по которому обычно транспортируется пятая часть мировой нефти, а также атаки на ключевые объекты энергетической инфраструктуры привели к взлету цен на нефть и природный газ.

Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти Brent в 2026 году с $58 до $79 за баррель в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и последствиями из-за сбоев в поставках.

The Financial Times писала, что четыре крупнейшие авиакомпании США рискуют переплатить более $11 млрд за авиатопливо в 2026 году после их решения не страховать ожидаемые закупки от ценовых рисков.

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