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В Иране казнили гражданина Швеции

  • 18.03.2026, 20:20
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В Иране казнили гражданина Швеции

Об этом сообщил МИД Швеции.

В Иране казнили гражданина Швеции, который был арестован в июне 2025 года, сообщила министр иностранных дел страны Мария Мальмер Стенергард.

Она выразила соболезнования родственникам погибшего в Швеции и Иране. Стенергард подчеркнула, что страна выступает против смертной казни и «осуждает ее применение при любых обстоятельствах».

«Нам совершенно ясно, что судебный процесс, приведший к казни гражданина Швеции, не был юридически обоснованным. Ответственность за это лежит исключительно на Иране», — сказала глава МИД Швеции.

По данным дипведомства, в июне 2025 года иранские власти арестовали шведа. С момента его задержания шведская сторона неоднократно поднимала вопрос о его судьбе, требуя справедливого судебного разбирательства и не приговаривать мужчину к смертной казни.

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