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Белорусы стали реже ходить в кафе и рестораны

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  • 18.03.2026, 20:23
  • 3,008
Белорусы стали реже ходить в кафе и рестораны

Обнищание населения признал даже Белстат.

С начала 2026 года белорусы стали тратить меньше денег на кафе и рестораны, сообщает Белстат.

По данным Белстата, в январе—феврале 2026 года розничный товарооборот в Беларуси достиг 15,6 миллиарда рублей. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом в учреждении отметили, что расходы белорусов на учреждения общественного питания снизились на 3,4%.

В январе—феврале 2026 года белорусы тратили в день в среднем 29 рублей. Год назад этот показатель составлял 26,6 рубля.

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