Белорусы стали реже ходить в кафе и рестораны 4 18.03.2026, 20:23

3,008

Обнищание населения признал даже Белстат.

С начала 2026 года белорусы стали тратить меньше денег на кафе и рестораны, сообщает Белстат.

По данным Белстата, в январе—феврале 2026 года розничный товарооборот в Беларуси достиг 15,6 миллиарда рублей. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом в учреждении отметили, что расходы белорусов на учреждения общественного питания снизились на 3,4%.

В январе—феврале 2026 года белорусы тратили в день в среднем 29 рублей. Год назад этот показатель составлял 26,6 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com