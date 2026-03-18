Белорусы стали реже ходить в кафе и рестораны

Белорусы стали реже ходить в кафе и рестораны4
- 18.03.2026, 20:23
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Обнищание населения признал даже Белстат.
С начала 2026 года белорусы стали тратить меньше денег на кафе и рестораны, сообщает Белстат.
По данным Белстата, в январе—феврале 2026 года розничный товарооборот в Беларуси достиг 15,6 миллиарда рублей. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
При этом в учреждении отметили, что расходы белорусов на учреждения общественного питания снизились на 3,4%.
В январе—феврале 2026 года белорусы тратили в день в среднем 29 рублей. Год назад этот показатель составлял 26,6 рубля.