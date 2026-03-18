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Саудовская Аравия нашла путь обхода Ормузского пролива

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  • 18.03.2026, 20:26
  • 7,238
Саудовская Аравия нашла путь обхода Ормузского пролива

Но есть нюанс.

Саудовская Аравия предложила альтернативный маршрут для поставок нефти, пока Ормузский пролив перекрыт. Речь идет о порте Янбу в Красном море, но здесь есть ряд нюансов.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что транспортировка нефти через Янбу будет значительно меньше по объемам, чем через Ормузский пролив. Причина - это ограниченное количество нефти, которую можно доставить по трубопроводу в порт.

Трубопровод длиной 1200 километров может пропустить лишь небольшой объем нефти, поэтому те же самые цифры, которые транспортируются через Ормузский пролив, недостижимы. К тому же сам морской путь в Азию из Красного моря огибает полуостров. Он длиннее, чем из Персидского залива, что увеличивает время и стоимость транспортировки.

Именно поэтому покупатели, которые используют Янбу, получают меньшие объемы нефти, чем предусмотрено в контрактах. Кстати, на это уже жалуются некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы. В то же время большая часть саудовской нефти предназначена для продажи в страны Азии, куда идет по долгосрочным контрактам.

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