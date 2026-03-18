Польша модернизирует пункт пропуска «Кузница» на границе с Беларусью 3 18.03.2026, 20:34

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Через него смогут пустить грузовики.

Польша модернизирует пункт пропуска «Кузница» («Брузги») на границе с Беларусью к 16 декабря 2026 года. Проект позволит восстановить грузовое автомобильное сообщение между двумя странами через этот погранпереход. О работах рассказал на пресс-конференции воевода Подляского воеводства Яцек Бжозовский, обратил внимание Most.

С 17 ноября 2025 года, когда Польша открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью, «Кузница» заработала только для легкового транспорта. Для грузовых автомобилей и автобусов этот пункт пропуска пока закрыт.

По словам воеводы, исполнитель работ должен быть определен до конца марта 2026 года. А до 16 декабря инвестпроект должен быть сдан в эксплуатацию.

В направлении выезда из Польши будет пять полос: одна — для служебного транспорта, две — для легковых автомобилей и автобусов и две — для грузового транспорта.

На въезд в Польшу будет еще две полосы для всех типов транспортных средств. Также появится двухполосное кольцо.

Яцек Бжозовский подчеркнул, что реализация проекта позволит связать переход с трассой S19 и возобновить проезд грузового транспорта в обе стороны, «если будет такое решение главы совета министров и министра финансов».

Проект предполагает также строительство буферной стоянки примерно на 800 автомобилей, на которой таможенная администрация организует систему очереди к переходу.

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