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Зеленский: Украина получает все пакеты помощи

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  • 18.03.2026, 20:44
  • 2,032
Зеленский: Украина получает все пакеты помощи

Несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Несмотря на войну на Ближнем Востоке, Украина получает все обещанные пакеты помощи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.

«Никто не прекратил поставки в Украину. И у нас есть все пакеты помощи. Да, конечно, мы боимся, что они могут сократиться, как я уже говорил. Но пока они есть», — сказал президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Европе также необходимо укрепить свою безопасность.

«Необходимо увеличить финансирование и возможности производства (оружия. – Ред.) в Украине или в координации с другими европейцами. И опять же, сейчас у вас здесь заблокировано 90 млрд евро. Поэтому альтернатива – разблокировать эти средства и производить больше в Украине. Это важно не только для нас», – добавил он.

Зеленский напомнил о необходимости для всей Европы найти альтернативы системам Patriot: «Я знаю, что в этом направлении уже есть определенные небольшие шаги, и я надеюсь, что они будут успешными».

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