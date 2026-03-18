Зеленский: Украина получает все пакеты помощи

Зеленский: Украина получает все пакеты помощи3
- 18.03.2026, 20:44
- 2,032
Несмотря на войну на Ближнем Востоке.
Несмотря на войну на Ближнем Востоке, Украина получает все обещанные пакеты помощи.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.
«Никто не прекратил поставки в Украину. И у нас есть все пакеты помощи. Да, конечно, мы боимся, что они могут сократиться, как я уже говорил. Но пока они есть», — сказал президент.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Европе также необходимо укрепить свою безопасность.
«Необходимо увеличить финансирование и возможности производства (оружия. – Ред.) в Украине или в координации с другими европейцами. И опять же, сейчас у вас здесь заблокировано 90 млрд евро. Поэтому альтернатива – разблокировать эти средства и производить больше в Украине. Это важно не только для нас», – добавил он.
Зеленский напомнил о необходимости для всей Европы найти альтернативы системам Patriot: «Я знаю, что в этом направлении уже есть определенные небольшие шаги, и я надеюсь, что они будут успешными».