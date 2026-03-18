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В Минске продают необычный перец по 416 рублей за кило

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  • 18.03.2026, 21:04
  • 4,298
В Минске продают необычный перец по 416 рублей за кило

Почему такая цена?

Минские супермаркеты, наверное, никогда не перестанут удивлять ассортиментом и ценами.

На этот раз на полках одного из них журналисты Tochka.by заметили баночку фаршированного перца по удивительной цене.

Разбираемся, что за импортное чудо.

Речь про острый перец Santagata, фаршированный тунцом, анчоусами и каперсами. Продукт из Италии – звучит уже как деликатес.

Цены – 74,99 за банку в 180 г. В пересчете выходит 416,61 за кг.

Произведен он 31 октября 2024 года, срок годности – до 31 октября 2027. Но есть нюанс – после открытия хранить можно всего четыре дня.

По калорийности – 201 ккал на 100 г. То есть не самый тяжелый вариант, если вдруг решили побаловать себя Италией.

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