В Минске продают необычный перец по 416 рублей за кило 3 18.03.2026, 21:04

4,298

Почему такая цена?

Минские супермаркеты, наверное, никогда не перестанут удивлять ассортиментом и ценами.

На этот раз на полках одного из них журналисты Tochka.by заметили баночку фаршированного перца по удивительной цене.

Разбираемся, что за импортное чудо.

Речь про острый перец Santagata, фаршированный тунцом, анчоусами и каперсами. Продукт из Италии – звучит уже как деликатес.

Цены – 74,99 за банку в 180 г. В пересчете выходит 416,61 за кг.

Произведен он 31 октября 2024 года, срок годности – до 31 октября 2027. Но есть нюанс – после открытия хранить можно всего четыре дня.

По калорийности – 201 ккал на 100 г. То есть не самый тяжелый вариант, если вдруг решили побаловать себя Италией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com