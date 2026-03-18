закрыть
23 июня 2026, вторник, 22:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ждановичах планируют возвести костел Богородицы

1
  • 18.03.2026, 21:31
  • 4,718
В Ждановичах планируют возвести костел Богородицы

Его архитектура впечатляет.

В агрогородке Ждановичи Минского района планируют возвести костел Богородицы – попечительницы семей. Новый храм с колокольней и гостевым домом появится рядом с заводом «Дарида» и частным сектором.

Сейчас проект проходит общественное обсуждение, и уже известны его детали, заметил Realt.

Костельный комплекс разместится на пустыре в районе пересечения улиц Линейной и Лазурной. Рядом – железная дорога, частные дома и производственные территории. Участок под застройку занимает около 60 соток.

Заказчик – местная католическая община, разработчик – Творческая мастерская архитектора Леонида Левина. Проект включает здание костела, плебанию (дом для священников), гостевой дом для паломников, колокольню и хозпостройку.

Внутри костела, плебании и гостевого дома предусмотрена безбарьерная среда, а в гостевом здании будет лифт.

Общественное обсуждение продлится с 23 марта по 6 апреля. Экспозиция проекта уже опубликована на сайте Минского райисполкома.

Очная презентация состоится 2 апреля в 17:00 в здании Ждановичского сельисполкома.

Новый костел обещает стать не только духовным центром, но и архитектурной достопримечательностью агрогородка.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко