В Ждановичах планируют возвести костел Богородицы 1 18.03.2026, 21:31

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Его архитектура впечатляет.

В агрогородке Ждановичи Минского района планируют возвести костел Богородицы – попечительницы семей. Новый храм с колокольней и гостевым домом появится рядом с заводом «Дарида» и частным сектором.

Сейчас проект проходит общественное обсуждение, и уже известны его детали, заметил Realt.

Костельный комплекс разместится на пустыре в районе пересечения улиц Линейной и Лазурной. Рядом – железная дорога, частные дома и производственные территории. Участок под застройку занимает около 60 соток.

Заказчик – местная католическая община, разработчик – Творческая мастерская архитектора Леонида Левина. Проект включает здание костела, плебанию (дом для священников), гостевой дом для паломников, колокольню и хозпостройку.

Внутри костела, плебании и гостевого дома предусмотрена безбарьерная среда, а в гостевом здании будет лифт.

Общественное обсуждение продлится с 23 марта по 6 апреля. Экспозиция проекта уже опубликована на сайте Минского райисполкома.

Очная презентация состоится 2 апреля в 17:00 в здании Ждановичского сельисполкома.

Новый костел обещает стать не только духовным центром, но и архитектурной достопримечательностью агрогородка.

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