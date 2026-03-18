В Ждановичах планируют возвести костел Богородицы

В Ждановичах планируют возвести костел Богородицы1
- 18.03.2026, 21:31
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Его архитектура впечатляет.
В агрогородке Ждановичи Минского района планируют возвести костел Богородицы – попечительницы семей. Новый храм с колокольней и гостевым домом появится рядом с заводом «Дарида» и частным сектором.
Сейчас проект проходит общественное обсуждение, и уже известны его детали, заметил Realt.
Костельный комплекс разместится на пустыре в районе пересечения улиц Линейной и Лазурной. Рядом – железная дорога, частные дома и производственные территории. Участок под застройку занимает около 60 соток.
Заказчик – местная католическая община, разработчик – Творческая мастерская архитектора Леонида Левина. Проект включает здание костела, плебанию (дом для священников), гостевой дом для паломников, колокольню и хозпостройку.
Внутри костела, плебании и гостевого дома предусмотрена безбарьерная среда, а в гостевом здании будет лифт.
Общественное обсуждение продлится с 23 марта по 6 апреля. Экспозиция проекта уже опубликована на сайте Минского райисполкома.
Очная презентация состоится 2 апреля в 17:00 в здании Ждановичского сельисполкома.
Новый костел обещает стать не только духовным центром, но и архитектурной достопримечательностью агрогородка.