Исландия с оптимизмом смотрит на вступление в ЕС
- 18.03.2026, 21:37
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Страна может быть принята в Евросоюз уже в 2028 году.
Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что с оптимизмом смотрит на возможность вступления своей страны в Европейский Союз уже в 2028 году.
Об этом она сообщила в комментарии агентству Reuters.
По мнению Гуннарсдоттир, самыми сложными вопросами во время переговоров станут рыболовство и сельское хозяйство.
В прошлом у Исландии были разногласия с ЕС по поводу квот на вылов рыбы, что влияет на одну из главных движущих сил ее экономики.
«Мы увидели, что иметь право голоса за столом переговоров выгодно», – отметила она.
Также, по ее словам, любые новые переговоры должны сосредоточиться на самых сложных вопросах, таких как рыболовство, сельское хозяйство и рынок труда, сразу в самом начале.
«Если мы это сделаем, то я достаточно оптимистично настроена, что к концу 2028 года мы станем членом Европейского Союза», – добавила она.