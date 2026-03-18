В Таиланде нашли старейшую из ныне живущих женщин планеты 4 18.03.2026, 21:46

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Гуйче Читсакунват

Согласно документам, Гуйче Читсакунват родилась в 1900 году.

В тайской провинции Лампхун найдена одна из старейших жительниц планеты. В ее свидетельстве о рождении указана дата 5 сентября 1900 года (2443 года по буддийскому календарю), сообщает тайское издание Daily News.

Гуйче Читсакунват проживает в деревне Намбоной, расположенной вблизи города Чиангмай на севере Таиланда. Женщина говорит только на языке народа карен, поэтому коммуникация с ней затруднена.

Свидетельство о рождении госпожи Читсакунват было оформлено в 2009 году. Информация о проверке даты рождения на момент выдачи документа отсутствует. Согласно документу, долгожительница родилась 5 сентября 1900 года, ещё в XIX веке. Пенсионерка утверждает, что видела короля Раму IX.

У Гуйче Читсакунват был только один ребенок, который умер в 40 лет. Однако у неё остались трое внуков, самому старшему из которых 37 лет. Свое долголетие женщина приписывает вегетарианству и духовным практикам. Она также утверждает, что находит свое счастье в единении с природой.

Официальный мировой рекорд продолжительности жизни принадлежит француженке Жанне Кальман — 122 года и 164 дня. Этот рекорд вызывал сомнения, поскольку существовали предположения, что ее дочь могла выдавать себя за мать на протяжении многих лет. До настоящего времени самым старым человеком с подтвержденными документами считается японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.

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