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Алюминиевая империя российского миллиардера Дерипаски стала убыточной

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  • 18.03.2026, 21:48
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Алюминиевая империя российского миллиардера Дерипаски стала убыточной

Впервые за 11 лет.

Российский алюминиевый гигант «Русал» впервые с 2014 года получил чистый годовой убыток. Компания, основанная миллиардером Олегом Дерипаской, которая объединяет 12 заводов и является крупнейшим производителем алюминия в мире за пределами Китая, по итогам 2025 года потеряла $455 млн, следует из отчетности, опубликованной в среду, передает The Moscow Times.

Хотя выручка «Русала» увеличилась на 17%, до $14,1 млрд, вслед за ростом мировых цен на металлы в конце года, производство алюминия на его заводах сократилось на 1,9% после того, как компания объявила об «оптимизации мощностей», ссылаясь на неблагоприятную конъюнктуру в экономике.

Из-за санкций «Русал» потерял доступ к поставкам глинозема из Украины и Австралии, где находились заводы компании. А скупка глинозема на стороне оказалась существенно дороже: за год его денежные операционные затраты стали больше еще на 23%, а себестоимость продаж подскочила на 32%.

«В 2025 году мировая экономика продемонстрировала умеренные темпы роста на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности, тогда как в России динамика деловой активности определялась ‌денежно-кредитной политикой и высоким курсом рубля», — пишет сам «Русал» в релизе. Согласно отчетности, за год он получил более $400 млн курсовых убытков из-за крепкого рубля, хотя и без них завершил бы год в минусе.

Примечательно то, рост цен на алюминий в конце 2025 года «не оказал значительного влияния на финансовые результаты компании», пишут аналитики Газпромбанка. Сказался резкий рост расходов: на обслуживание долга — на 71%, на производство алюминия — на 12%, а коммерческих расходов, которые включают логистику и перестроку цепочек поставок — на 25%.

В прошлом году запрет на российский алюминий ввел Евросоюз, который, впрочем, разрешил закупки у «Русала» по квоте 220 тысяч тонн в год. В результате доля европейского рынка в продажах компании упала с 21% до 14%, а более трети всего алюминия «Русал» вывез в Китай — 35%.

«Русал» ухудшил финансовые результаты на фоне низкой рентабельности и высокой долговой нагрузки, пишут аналитики БКС. Чистый долг компании за год увеличился на 25% и достиг $8,1 млрд, а свободный денежный поток (разница между поступлениями на счета и оттоком) остался в глубоком минусе — минус $400 млн против минус 1,2 млрд годом ранее.

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