РФ атаковала Нововолынск в 5 км от границы с Польшей

РФ атаковала Нововолынск в 5 км от границы с Польшей1
- 18.03.2026, 22:44
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Там исчезли свет и вода.
Вечером в среду, 18 марта, вблизи Нововолынска россияне попали в энергетический объект. Зафиксировано обесточивание и перебои с водой.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление городского головы Бориса Карпуса и сообщение главы Волынской ОГА Романа Романюка.
«Предварительно есть попадание в энергообъект возле Нововолынска. В части общины пропал свет. Также есть перебои с водоснабжением», - сказано в его заявлении.
По словам Карпуса, россияне атаковали энергообъект возле Нововолынской общины. Он отметил, что повреждения очень серьезные и на объекте вспыхнул пожар.
«Соответствующие службы работают на месте попадания. Энергетики начнут работы, сразу как это будет возможно. Сейчас могут быть перебои с водоснабжением. Запускаем генераторы», - отметил он.
Городской голова добавил, что часть котельных будет работать на минимальном уровне. Кроме того, разворачиваются пункты несокрушимости - адреса местным жителям сообщат позже.
Романюк сообщил, что россияне нанесли удар дроном типа «Шахед». По состоянию на сейчас без электроснабжения остаются более 30 тысяч абонентов в одном из районов области.