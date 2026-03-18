Польский Orlen обошел российский «Газпром» 3 18.03.2026, 23:05

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Рыночная стоимость польской нефтяной компании превысила $40 миллиардов.

Польская нефтяная компания Orlen достигла исторического рубежа. Во время торгов в среду ее рыночная стоимость превысила 40 миллиардов долларов. Это означает, что польский концерн оказался дороже российского «Газпрома» на бирже.

Стоимость «Газпрома» на Московской бирже составляла чуть более трех триллионов росс. рублей, то есть примерно 39 миллиардов долларов. Для сравнения: в прошлом компанию оценивали намного выше – около 200 миллиардов долларов.

Рост акций Orlen продолжается с начала 2025 года. Только за этот год цена акций выросла примерно на 30%.

Эксперты объясняют рост несколькими факторами: повышением цен на нефть и газ на фоне войны на Ближнем Востоке, более высокой прибылью от импорта, переработки и продажи углеводородов, а также новостью об открытии нового месторождения газа в Северном море.

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